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Менталист-советник Гейтса, Клинтона, Ди Каприо: «Люди любого уровня, когда встречают меня, становятся, как дети»

12.09.2017 - 21:49

Лиор Сушард, телепат, менталист в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я знаю, Вы общаетесь и даже являетесь советником очень важных персон, среди которых Билл Гейтс, Билл Клинтон, Леонардо Ди Каприо. Вот, мне кажется, Билл Гейтс – один из тех людей, у кого намного лучше других в мире развита интуиция. Неужели ему нужен совет? Что именно Вы можете ему посоветовать?
Источник фото: suchardlior.ru

Лиор Сушард, телепат, менталист:
К сожалению, здесь я не могу Вам рассказать, что именно я ему советую. Но, знаете, очень много людей в мире: политиков, знаменитостей, VIP-ов – это очень обычные люди. Такие, как Вы и я.

Они так же ходят в туалет.

Всё то же самое в них заходит и то же самое на выходе. Они не сделаны из золота. Они просто на вершине того, что они делают. В бизнесе, искусстве, пении, драме, сочинении музыки, политике. Обычно такие люди уже видели всё. Им доступны большие деньги, им доступно всё. Они были в Лас-Вегасе на больших шоу. Есть мало того, чего они не видели. И, знаете, не имеет значения – умный ты или нет, красивый или некрасивый, люди любого уровня, когда встречают меня, становятся, как дети. Потому что, когда мы думаем, что люди уже всё знают – это не так. 

Лиор Сушард, телепат, менталист: «Каждый день я делаю что-то чудесное»

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