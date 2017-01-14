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Богатое клетчаткой и углеводами меню: в белорусских лесхозах организовали зимнюю подкормку диких животных

14.01.2017 - 13:28

Новости Беларуси. В поддержке в эти морозные и снежные дни нуждаются четвероногие обитатели лесов. В белорусских лесхозах организовали зимнюю подкормку диких животных. Рацион для косуль, оленей, зубров подобран исключительно из клетчатки и углеводов, но меню разнообразное — сено, корнеплоды, зерно.

К слову, во втором по величине лесном массиве – Налибокском заказнике – особое внимание к символам Беларуси – зубрам. Здесь их даже выше нормы – 90 особей. Ежедневно специалисты пополняют съестные запасы на семи подкормочных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Гурков, директор Государственного природоохранного учреждения «Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский»:
Для них в этом году мы заготовили более 100 тонн силоса в упаковке, высокого качества, более 40 тонн зерновых, 20 тонн корнеплодов и 20 тонн сена. Мы рассчитываем, что этого количества кормов нашим зубрам хватит.

Зубры

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