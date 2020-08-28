Мэр Горловки обратился к белорусам: «Хочу донести до вас мысль, что война – это страшно»
Новости Беларуси. «Не повторяйте наших ошибок!» Все больше обращений с таким призывом приходят к нам из соседней Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот, в частности, что сказал мэр города Горловка Иван Приходько в своем послании белорусам.
Иван Приходько, мэр г. Горловка (Украина):
Я хочу обратиться к своим друзьям – поверьте, их очень много, которые живут в Республике Беларусь – через них донести свою мысль, которая меня гложет вот уже полторы недели, смотря на то, что происходит у вас в республике.
Я неслучайно выбрал это место. За моей спиной находится мемориал погибшим жителям города Горловки. В один миг, в одну секунду здесь лишились жизни 22 человека, 22 мирных жителя Горловки.
Хочу донести до вас мысль, что война – это страшно. Та кучка людей, которая действовала точно так же и на майдане, которая довела до нищеты, до разрухи, до голода некогда процветающую страну Украину, и самое страшное – довела ее до гражданской войны.
Если кто-то из вас продолжает думать, что те лидеры западных стран, которые в 41-45 годах просто уничтожали нашу страну – белорусы как никто знают о том, как это страшно. Каждый четвертый житель Беларуси погиб. Сейчас хотят быть друзьями – мне, кажется, это ложь. И западным странам абсолютно не интересна Беларусь. Абсолютно не интересно, что происходит в самой Беларуси и с ее людьми. Им главное – что будет происходить на территории границы с Российской Федерацией. Я прошу вас помнить об этом. Не доводите до того, что было на самом деле в Украине.
Николай Азаров: «Я с завистью за Беларусью наблюдал: Лукашенко удалось сохранить свою науку»
Новости Беларуси. Ситуация в Беларуси – одна из самых резонансных тем в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международные эксперты склоняются к мнению, что действия руководства страны и лично позиция нашего Президента не позволят довести страну до революции, которая, несомненно, самым пагубным образом скажется на экономике – работе предприятий и науке. Подобное уже происходило в разных странах, в том числе в Украине.
Своим мнением по этому поводу в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ поделился известный политик, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины:
Вот еще на что хочу обратить внимание: смотрите, как это серьезно. Если у нас остановились кораблестроительные верфи все наши – Николаевская, Херсонская и так далее, то зачем нужны кораблестроительные институты? Зачем нужны научно‑исследовательские институты? Зачем нужно в школах готовить таких школьников, которые пойдут учиться на инженерные специальности? Если у нас разрушено авиастроение, то зачем нужны авиационные институты? И так далее и так далее, целая цепочка.
То есть они добились главного: они остановили у нас промышленность, провели деиндустриализацию, а далее начинается процесс дебилизации.
Вот с этого года запрещены все школы с преподаванием на русском языке. Вот можете себя представить: выходит ребенок, школьник, не знающий русского языка! А у нас есть атомная промышленность, например. 15 атомных блоков. Вся документация этой отрасли на русском языке, и никто ее никогда в жизни не переведет на украинский язык, к примеру.
То есть идет деградация не только промышленности, но идет деградация самого важного для любой страны – научно-технического потенциала.
Я с завистью за Беларусью наблюдал: что Лукашенко удалось сохранить свою науку.