новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Мэр Минска наградил телеведущую СТВ Екатерину Забенько за профессиональное мастерство

21.12.2016 - 21:20

Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома наградил журналистов по итогам работы за 2016 год. Благодарности мэра за высокое профессиональное мастерство, значительный вклад во всестороннее освещение актуальных вопросов жизнедеятельности Минска удостоены 10 представителей столичных и республиканских СМИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди них и наша коллега – заведующая отделом «Столичные подробности», телеведущая Екатерина Забенько.

Екатерина Забенько,  заведующая отделом «Столичные подробности»:
Эта благодарность для меня особенно важна, потому что большая часть моей профессиональной деятельности связана с непосредственно новостями города Минска и работой Мингорисполкома.

Очень приятно получать эту благодарность именно в ратуше.

Я как корреспондент когда-то освещала строительство этого здания. А теперь, благодаря креативности председателя  Мингорисполкома Андрея Шорца и, конечно же, всей команды, понимать, чем я занимаюсь, люди на улице смогут не только по моему лицу, но и по спине.*

*Надпись на майке: «Это я рассказываю самые интересные новости о Минске».

Мэр Минска наградил телеведущую СТВ Екатерину Забенько за профессиональное мастерство
Мэр Минска наградил телеведущую СТВ Екатерину Забенько за профессиональное мастерство
Фото. Мэр Минска наградил телеведущую СТВ Екатерину Забенько за профессиональное мастерство

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Екатерина Проль
Екатерина Проль, обозреватель телегида «Антенна»: новогодние традиции, гороскопы и предсказания на 2017 год
Екатерина Проль, Ирина Овсепьян
Обзор прессы за 23 ноября: «Антенна» опубликовала отрывок из книги Д.Шепелева «Жанна»
Служба новостей телеканала СТВ приглашает на работу репортеров
Служба новостей телеканала СТВ приглашает на работу репортеров
Ольга Пасияк
Газета «СБ. Беларусь сегодня»: подробности и причины подросткового суицида в Пскове
Екатерина Проль
Газета «Антенна»: На что идут актёры, чтобы получить желанную, заветную роль?
Екатерина Проль
Газета «Антенна»: Почему муж актрисы Анны Снаткиной ревностно относится к сценам с поцелуями?
Ирина Овсепьян
Ирина Овсепьян, спецкор «СБ. Беларусь сегодня» – о жилищных субсидиях для малообеспеченных в Беларуси
Инна Полюхович
Газета «Антенна»: «Гарри Поттер» 15 лет спустя – как сложились судьбы героев?
Все новости по теме СМИ Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru