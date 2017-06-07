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«Месть за военные действия Франции в Сирии»: в Париже алжирец с молотком напал полицейских

07.06.2017 - 10:00

Новости Франции. Во Франции расследуют обстоятельства очередного теракта. В полиции сообщили, что нападение на стражей порядка совершил выходец из Алжира. Причем ранее он ни разу не попадал в поле зрения спецслужб и не вызывал подозрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне у Нотр-дама 40-летний мужчина набросился на патруль с молотком и успел ранить одного жандарма. При себе у него было еще несколько ножей. В соборе в тот момент находились около тысячи человек. Все они оказались заблокированы внутри, пока спецслужбы искали возможного сообщника террориста. Чтобы остановить злоумышленника, полицейские открыли огонь. Мужчина остался жив. В больнице он назвал себя «солдатом халифата» и заявил, что теракт – его месть за военные действия Франции в Сирии.

«Месть за военные действия Франции в Сирии»: в Париже алжирец с молотком напал полицейских

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