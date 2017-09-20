новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » В тему

«Месяц-два пропью препараты от холестерина, пересдам анализ крови и больше принимать не буду. Это – самая частая ошибка»

20.09.2017 - 17:55

Новости Беларуси. Как правильно принимать лекарства, рассказали в программе «Теледоктор».

Татьяна Лейнова, врач-кардиолог кардиологического диспансерного отделения №3 городского кардиологического центра УЗ «2-я городская клиническая больница»:
Пациенты, которые считают: «Я буду принимать препараты от холестерина курсами, месяц-два пропью, пересдам биохимический анализ крови и там будут хорошие показатели, и больше принимать не буду», – в корне неправы. Это – самая частая ошибка.

Все препараты от артериальной гипертензии точно так же принимаются постоянно.

Если какой-то из препаратов не подходит пациенту по каким-то своим побочным эффектам, ему есть аналоги, заменители, которые может назначить врач. Одно из осложнений артериальной гипертензии – это ишемическая болезнь сердца, которая, к сожалению, на данный момент, неизлечима. Приёмом препаратов мы, всего лишь, сдерживаем прогрессирование этого заболевания. Поэтому препараты принимать надо тоже на постоянной основе, непрерывно.

Теледоктор. Болезни сердца

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Теледоктор. Болезни сердца
Острый сердечный приступ: «Разжевать большую таблетку аспирина, такую, какую мы бросаем в огурцы или в розы»
Боль при стенокардии: «Может отдавать в шею, руку, нижнюю челюсть, иногда просто даже болит зуб»
Заменяет ли фитнесс-браслет тонометр?
«Электронный тонометр нужно проверять раз в 3 года»
«Разбежка может быть 15 мм, если манжета не соответствует размеру руки»: как правильно измерять давление?
Что такое кардиоваскулярный риск и где его оценить в Минске?
Теледоктор. «Скорая помощь»
Все новости по теме Теледоктор. Программа о здоровье
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru