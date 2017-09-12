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Между Индией и Беларусью потенциал торгово-экономического сотрудничества реализован далеко не полностью: премьер-министр Индии

12.09.2017 - 15:31

Новости Беларуси. Индия – очень перспективная страна, которая, по мнению Александра Лукашенко, уже в ближайшем будущем будет определять и будущее планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в Индии: Настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов

Именно наши министерства иностранных дел должны стать движущей силой экономических отношений. Об это шла речь на встрече с главой МИД Сушмой Сварадж.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если два министра возьмут на себя эту функцию, если они сыграют свою роль в укреплении отношений между Беларусью и Индией, поверьте: мы буквально в ближайшие годы выйдем на очень высокий уровень наших отношений. А у нас есть, что предложить друг другу. Если посмотреть в прошлое (даже недалекое прошлое, развитие суверенной Беларуси), то у нас не было никаких проблем – никогда – в отношениях с государством Индия. И не будет никаких проблем в будущем. Но чтобы здание нашей дружбы было крепким, надо под него подвести крепкий фундамент, то есть укрепить фундамент наших отношений. Ну а это – экономика, торгово-экономические отношения.

Сушма Саварадж, министр иностранных дел Республики Индия:
Это уже третий визит к нам, но он имеет особое значение, так как мы отмечаем 25 лет установления дипломатических отношений. Между Индией и Беларусью установлены тесные исторические и культурные связи, но, конечно, потенциал торгово-экономического сотрудничества реализован далеко не полностью.

Между Индией и Беларусью потенциал торгово-экономического сотрудничества реализован далеко не полностью: премьер-министр Индии

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