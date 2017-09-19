новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Международная организация труда: около 40 млн человек в мире находятся в рабстве

19.09.2017 - 15:30

Около 40 миллионов человек в мире обращены в рабство. Такие данные приводит Международная организация труда за 2016 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 25 миллионов работают принудительно, еще 15 миллионов насильно заставляют вступать в брак.

Среди людей, находящихся в неволе, большинство – женщины и девушки. Кроме того, по данным исследования, более 150 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет заставляют работать.

В заявлении Организации отмечается, что цели устойчивого развития ООН не смогут быть реализованы, пока люди не станут активнее бороться с современным рабством и детским трудом.

Международная организация труда: около 40 млн человек в мире находятся в рабстве

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске мужчина нападал в подъездах на женщин и пытался их раздеть‍
В Минске мужчина нападал в подъездах на женщин и пытался их раздеть: фото подозреваемого
61-летний учитель физкультуры из Витебского района приговорен к 8 годам колонии усиленного режима
За сексуальную связь с 14-летней школьницей белорусу грозит до 5 лет лишения свободы
Жительница Пинска удерживала в своей квартире восьмилетнего мальчика и издевалась над ним
Женщина удерживала 8-летнего мальчика в квартире в Пинске и издевалась над ним
Фото носит иллюстративный характер
26-летний отец за избиение годовалой дочери приговорен к двум годам химии
Пострадавшей от избиения сожителя матери 4-летней девочке провели несколько операций. Шансы выжить у ребёнка крайне малы
Пострадавшей от избиения сожителя матери 4-летней девочке провели несколько операций. Шансы выжить у ребёнка крайне малы
В Могилевском районе сожитель матери избил 4-летнего ребенка: девочка находится в коме
В Могилевском районе сожитель матери избил 4-летнего ребенка: девочка находится в коме
Фото: elena_ksenofontova_official
Суд оправдал актрису Елену Ксенофонтову, обвиняемую за побои мужа
Все новости по теме Насилие
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru