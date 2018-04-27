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Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси». Какие мероприятия запланированы?

27.04.2018 - 12:31

Уже на следующей неделе – с 3 по 5 мая в Минске будет проходить ежегодная – уже двадцать вторая по счёту Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси».  

Это традиционный праздник не только для тех, кто работает в белорусских СМИ, но и для зрителей, читателей и слушателей.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник информационно-аналитического управления Министерства информации Республики Беларусь Татьяна Хмель.

Сколько представителей СМИ будут участвовать на выставке? Что планируется во время мероприятия? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

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