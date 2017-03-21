Международная федерация фехтования: в Минске есть спортивные объекты, подходящие для проведения Олимпиад

Новости Беларуси. В Минске есть спортивные объекты, подходящие для проведения Олимпийских игр. Такое мнение высказала помощник президента Международной федерации фехтования Наталия Родригес, прибывшая в Беларусь для инспектирования спортивной ифраструктуры.

В апреле 2017 года белорусская столица примет молодежный чемпионат Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет. В рамках форума пройдет международный конгресс. Одна из главных тем – изменение правил в фехтовании.

Александр Гагиев, председатель Белорусской федерации фехтования:

Сегодня должны показать наши объекты. И уже исходя из того будет приниматься решение. Дальше будет создаваться оргкомитет. Нам еще не отдали конгресс, но мы надеемся, что после ее визита и то, что она увидит, решение будет принято положительное. Главная задача сегодня, проведения чемпионата и конгресса, обратить внимание на фехтование. Я считаю, что это будет толчком для развития фехтования в нашей стране.

Госпожа Родригес подчеркнула, что помимо прекрасной инфраструктуры у нас есть огромное желание развивать спорт высоких достижений. Немаловажно и то, что в стране действует безвизовый режим для представителей 85 государств.

Наталия Родригес, помощник президента Международной федерации фехтования:

Мне необходимо посмотреть на все возможности объектов, будут ли они подходить для проведения этого мероприятия, а также познакомиться с организаторами, их способностями и возможностями. Я впервые в Беларуси, но то, что я уже увидела, по дороге в Минспорта, очень впечатляет, особенно размеры ваших спортивных площадок. Мы не привыкли к таким. Эти сооружения вполне подходят для мировых форумов и даже Олимпиад.