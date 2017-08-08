Международный день альпинизма – 8 августа

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Александр Голдлевский, председатель ОО «Белорусская федерация альпинизма», заслуженный тренер, член Национального Олимпийского комитета и альпинист Виктор Лутов.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Александр Голдлевский, председатель ОО «Белорусская федерация альпинизма», заслуженный тренер, член Национального Олимпийского комитета и альпинист Виктор Лутов.
|Останки пропавших людей все чаще находят в Альпах из-за таяния льда
|Альпинист Вадим Фролов: посвящаю свое восхождение на вершину Антарктиды 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
|Белорусский альпинист погиб в Грузии – это второй случай за три дня
|Белорусский 64-летний альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии
|Белорусская альпинистка сорвалась с Эльбруса, но чудом выжила
|В Мексике нашли мумифицированные тела альпинистов, исчезнувших 56 лет назад
|Тела белорусских альпинистов, погибших на Камчатке, наконец удалось спустить с вулкана. Произвели опознание
|На Камчатке погибли два белорусских альпиниста. Расследование СТВ