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Международный день альпинизма – 8 августа

08.08.2017 - 11:24

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Александр Голдлевский, председатель ОО «Белорусская федерация альпинизма», заслуженный тренер, член Национального Олимпийского комитета и альпинист Виктор Лутов.

Александр Голдевский, Виктор Лутов

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