Международный день астероида отмечают любители небесных светил 30 июня

Любители небесных светил отмечают 30 июня Международный день астероида. Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий Минским планетарием Александр Микулич и член клуба любителей астрономии Юлия Антилевская.
Любители небесных светил отмечают 30 июня Международный день астероида. Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий Минским планетарием Александр Микулич и член клуба любителей астрономии Юлия Антилевская.
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