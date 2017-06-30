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Международный день астероида отмечают любители небесных светил 30 июня

30.06.2017 - 12:10

Любители небесных светил отмечают 30 июня Международный день астероида. Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий Минским планетарием Александр Микулич и член клуба любителей астрономии Юлия Антилевская.

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