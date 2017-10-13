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Международный день по уменьшению опасности бедствий отмечается 13 октября

13.10.2017 - 14:04

В ООН представили новые исследования по уменьшению опасности стихийных бедствий. Наводнения, землетрясения, цунами, торнадо и другие природные стихии за последние 20 лет унесли жизни 1 миллиона 350 тысяч человек. Ущерб за этот же период подобные катаклизмы нанесли колоссальный – 2,5 триллиона долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты ООН призывают государства, где наиболее велик риск стихийных бедствий, вкладывать больше инвестиций в проекты по снижению их опасности. Например, планировать строительство более прочных жилых домов, особенно в сейсмоопасных зонах. К слову, сегодня по всему миру отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий. Именно 13 октября ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в этой области.

Международный день по уменьшению опасности бедствий отмечается 13 октября

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