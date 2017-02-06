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Международный день спонтанного проявления доброты: в Минском зоопарке всю неделю будут принимать продукты для животных

06.02.2017 - 08:33

Новости Беларуси. К Международному дню спонтанного проявления доброты. Всю эту неделю в Минском зоопарке будут принимать продукты для животных. Покормить питомцев мечтает едва ли не каждый гость, но, по правилам, этого делать нельзя. Для каждого зверя установлен определенный рацион.

Пищу готовят на специальной кухне. Именно сюда и нужно передавать продукты. Для этого у центрального входа установят специальные короба. В зоопарке обращают внимание, что все съестное должно быть с не истекшим сроком годности и упаковано производителем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский зоопарк

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