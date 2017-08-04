новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Международный день светофора – 5 августа

04.08.2017 - 12:48

Современные дороги невозможно представить без этого разноцветного регулировщика. В жару, дождь, снег он усердно трудится и не позволяет хаосу воцарить на магистралях.

Первый светофор появился почти 150 лет назад благодаря инженеру Джону Пик Найту. Прибор был установлен в центре Лондона и представлял собой прообраз железнодорожного семафора. Две стрелки – горизонтальная и приподнятая кверху – помогали пешеходам и машинам гармонично двигаться.

В 1912-ом году появились электрические двухцветные светофоры, а через 8 лет и трёхцветные.

С 1930-ого года по 1949-ый конструкция светофора была перевёрнута. Красный сигнал находился внизу, а зелёный – вверху. Благодаря Венской конвенции, сейчас светофоры имеют привычный для нас вид. Всего в столице 720 светофоров. Из них работу 58-ми процентов можно отслеживать и координировать в реальном времени.

Сегодня столичные светофоры под контролем старшего инженера Марины Викторовны. Её основная задача – отслеживать, чтобы приборы работали в нормальном режиме, и принимать заявки от коллег и граждан.

Светофоры делятся на те, которые управляются и не управляются. На экране у сотрудника разными цветами помечен тот или иной статус электрического прибора. На дорогах столицы можно встретить и третий, инновационный вид светофоров:  интеллектуальные приборы регулирования.

Остальные светофоры настроены на определённую частоту, чтобы водитель, двигаясь со средней скоростью, мог максимально беспрепятственно попасть из одной точки города в другую. Это так называемая «зеленая волна». Причем такая «волна» отличается по времени суток  и дня недели. Самое насыщенное движение в часы пик: с 7.30 до 8.30 утра и с 16.30 до 18.30 вечера. В Минске несколько перекрёстков требуют особого внимания – это проспект Победителей, Машерова, улицы Немигу и Романовскую слободу, а также проспект Независимости.

Работа старшего инженера отдела технических средств и систем требует умения быстро принимать правильные решения. Случаи бывают нестандартные, требующие индивидуального подхода. Кроме того, необходимо отлично знать город, ведь дорожная артерия – часть единого организма.

Иногда особые обстоятельства требуют от сотрудника создания  специальной «зелёной волны. К примеру, когда приезжает с визитом иностранная делегация или же скорая спешит на помощь.

Контролировать движение большого города – непростая задача. В силах каждого водителя и пешехода сделать так, чтобы путь был максимально приятным и главное безопасным.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Елена Акимова
Елена Акимова, победительница городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2017» среди крановщиков на СТВ
Джон Росмэн
Почему уроженец Нью-Йорка Джон Росмэн навсегда покинул Америку и уже 7 лет живет в Минске?
Сергей Горбачевский, директор сельскохозяйственного предприятия: Хочется работать и поднимать сельское хозяйство!
Ростислав Крук
В Минске выбирали лучшего асфальтобетонщика: Ростислав Крук – о тонкостях своей профессии
Кто отвечает за стрижку травы на газонах?
Валентин Дворак
Мужчина-дояр Валентин Дворак: Мне нравится моя работа!
Выставка научной литературы и творчества проходит в Минске
Выбрать профессию по душе. Выставка научной литературы и творчества проходит в Минске
Екатерина Макаревич
Екатерина Макаревич, инструктор розыскной собаки: Главное – чтобы ты был нужен и был виден результат твоей работы!
Все новости по теме Профессии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru