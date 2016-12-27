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Международный гандбольный турнир «Новогодний кубок-2016» продолжается в Минске

27.12.2016 - 15:49

Новости Беларуси. В Минске продолжается традиционный международный гандбольный турнир «Новогодний кубок-2016» среди ребят 2001-2002 годов рождения. Всего в соревнованиях принимают участие восемь команд – шесть белорусских, по одной российской и украинской. На первом, этапе проходят турниры в группах. Затем – стыковые матчи. Завершатся соревнования 28 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Кострома, тренер команды «СКА-ЮНИ 1»:
Мы старались пригласить на этот турнир сильнейшие команды. Получается так, что планировали охватить как можно больше наших ребят, чтобы они поучаствовали в соревновательной игре, чтобы оценить их дальнейшие перспективы.

Международный гандбольный турнир «Новогодний кубок-2016» продолжается в Минске

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