новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Международный кинофестиваль «Лiстапад» стартует в Минске 3 ноября показом картины Бориса Хлебникова «Аритмия»

03.11.2017 - 10:46

Новости Беларуси. Истина, любовь и красота. Под таким слоганом пройдет главное культурное событие осени – Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа».

24-й по счету форум начнется 3 ноября и продлится до 10 ноября. Участие в фестивале примут более 160 картин.

Беларусь на конкурсе будет представлена в нескольких номинациях, среди которых игровое, документальное кино и анимация. На фестивале всегда есть дебютанты. В этом году это Албания. Показы пройдут на 5 площадках. По традиции, открытие и закрытие фестиваля состоится в кинотеатре «Москва». Откроет киномарофон работа режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия». А под занавес форума ценителей кино ожидает спортивная драма из Сербии «Осенний самурай». На родине лента уже стала хитом национального кинопроката.

Международный кинофестиваль «Лiстапад» стартует в Минске 3 ноября показом картины Бориса Хлебникова «Аритмия»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля 2018 года
8 «женских» фильмов, которые понравятся мужчинам
8 фильмов кинофестиваля «Лiстапад», которые нельзя пропустить
Фото: twitter.com/KevinSpacey
Голливудского актера Кевина Спейси лишили почетной премии «Эмми» из-за скандала
Падение «Карточного домика»: почему нам будет не хватать культового сериала
Фото: David Giesbrecht / Netflix
Netflix закрывает сериал «Карточный домик» после шестого сезона
Стала известна дата выхода новой серии «Простоквашино»
Фотофакт: как изменились актеры сериала «Остаться в живых»
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru