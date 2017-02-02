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Международный конгресс к 500-летию белорусского книгопечатания пройдет в Минске этой осенью

02.02.2017 - 16:17

Новости Беларуси. Международный конгресс к юбилею белорусского книгопечатания пройдет этой осенью в Минске. На форум приедут литераторы из 17 стран.

Помимо конгресса, ожидается, что книги белорусских писателей отправятся покорять зарубежные выставки и прилавки. В целом же запланировано около шести десятков мероприятий приуроченных к 500-летию книгопечатания, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Вялікая ўвага надаецца сёння падрыхтоўцы Дня беларускага піьсменства. І менавіта тэма Скарыны, тэма 500-годдзя беларускага кнігадрукавання ў звяз з тэмай 1150-годдзя горада Полацка будуць цэнтральнымі і дамінантнымі. Гэта тыя карані, тая аснова, якая мацуе наша беларускае грамадства і нашу беларускую дзяржаву.

Отметим, что большой дате Беларусь обязана Франциску Скорине. Именно полтысячи лет назад выдающийся деятель издал в Праге Псалтырь на белорусском языке. Эта книга и положила начало книгопечатанию в нашей стране.

Международный конгресс к 500-летию белорусского книгопечатания пройдет в Минске этой осенью

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