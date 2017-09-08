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Международный Кубок по воздухоплаванию впервые состоится в Беларуси

08.09.2017 - 11:36

Будьте осторожны на тротуарах в ближайшие дни! Есть большая вероятность споткнуться! Потому что все ваше внимание будет приковано к удивительным событиям, происходящим в небе. Сегодня вечером, 8 сентября, более трех десятков разноцветных воздушных шаров разукрасят осеннее небо! Так будет дан старт Кубку по воздухоплаванию в честь 950-летия столицы!

Подробнее об этом чудесном событии нам сейчас расскажут наши гости.  Встречайте: Александра Садовникова – пресс-секретарь белорусской федерации авиационного спорта и Екатерина Ивашина, пилот-аэронавт, организатор международного кубка по воздухоплаванию.

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