Международный олимпийский день: Беларусь входит в число лидирующих спортивных стран мира по спортивным результатам

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь.
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