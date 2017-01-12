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Международный рождественский фестиваль батлеечных театров 12 января открылся в Минске

12.01.2017 - 13:27

Новости Беларуси. Более 20 кукольных спектаклей от авторов из шести стран. Международный рождественский фестиваль батлеечных театров 12 января открылся в образовательном центре Свято-Елизаветинского монастыря. Сюда съехались коллективы из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и Сербии.

За четыре дня зрители смогут увидеть множество музыкальных выступлений и детских игровых программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Морева, режиссер, руководитель театра (Россия):
Сколько вертепов я ни видела, они все равно все разные. То есть даже если с одним текстом. Каждый невольно своей душой что-то выделяет, через кукол делает. Их не устаешь смотреть. Сколько я ни была не фестивалях, это удивительное, конечно, переживание.

Главные герои фестиваля – куклы. В их исполнении взрослые и дети увидят спектакли, в том числе и по библейским мотивам. Действо, происходящее на сцене, имеет сакральный смысл и помогает зрителю лучше понять свой внутренний мир. Детей же рождественский вертеп учит добру и ориентирует на вечные ценности.

Международный рождественский фестиваль батлеечных театров 12 января открылся в Минске

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