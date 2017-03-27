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Международный слет Постов памяти проходит в Бресте по случаю 45-летия вахты № 1 в Брестской крепости

27.03.2017 - 13:38

Новости Беларуси. 45 лет несет вахту памяти пост № 1 у Вечного огня Брестской крепости. Эту военно-патриотическую школу прошли несколько поколений жителей города. Постовцами за несколько десятилетий стали более 90 тысяч старшеклассников.

27 марта по случаю этой даты в Бресте проходит международный слет Постов памяти. В Беларусь приехали юные армейцы из России. Это жители многих городов-героев и участники миротворческого движения «Академия мира и детской дипломатии».

Так, например, в Санкт-Петербурге свой Пост памяти появился всего три года назад после посещения Брестской крепости. История других насчитывает ни одно десятилетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Просин, участник миротворческого движения (Россия):
Для меня это было сохранение памяти о прадеде, который прошел всю войну от первого дня до последнего.

Ирина Терская, участник миротворческого движения (Россия):
Это одна из самых важных и значимых частей сейчас, потому что мы должны помнить свое прошлое, все ошибки, чтобы хорошо жить в будущем.

Игорь Чикалов, начальник штаба поста памяти Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Здесь ребята получают азы начальной военной подготовки, осознают себя частичкой памяти.

Представители 13 постов Памяти поочередно заступили на вахту к Вечному огню Брестской крепости. После этого для всех участников слета будут организованы экскурсии по историческим местам.

Международный слет Постов памяти проходит в Бресте по случаю 45-летия вахты № 1 в Брестской крепости

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