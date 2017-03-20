Международный турнир по настольному теннису «Belarus Open-2017» завершился в Минске

Новости Беларуси. Престижный международный турнир по настольному теннису «Belarus Open-2017» завершен. Кубки и призовые розданы, у спортсменов и организаторов – новые цели, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Престижный международный турнир по настольному теннису «Belarus Open-2017» завершен. Кубки и призовые розданы, у спортсменов и организаторов – новые цели, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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