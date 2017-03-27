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Межпарламентская ассамблея стран СНГ стартует 27 марта в Санкт-Петербурге

27.03.2017 - 08:49

Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге 27 марта стартует Межпарламентская ассамблея стран СНГ. От нашей страны в мероприятиях примет участие председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

На повестке дня – вопросы по экономике, аграрной политике, культуре и информации. Кроме того, будут рассмотрены вопросы организации наблюдения за предстоящими в 2017 году электоральными кампаниями в странах Содружества. Также будут подведены итоги деятельности Межпарламентской ассамблеи в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Межпарламентская ассамблея стран СНГ стартует 27 марта в Санкт-Петербурге

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