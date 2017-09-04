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МИД: Беларусь выражает глубокую озабоченность проведенным КНДР испытанием термоядерной бомбы

04.09.2017 - 16:20

Новости Беларуси. Беларусь выражает глубокую озабоченность проведенным КНДР испытанием термоядерной бомбы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что достижение мира и стабильности в регионе возможно исключительно на основе диалога, в связи с чем призывают Северную Корею не допускать шагов, нарушающих ряд резолюций Совбеза ООН и провоцирующих силовое разрешение ситуации.

«Выступаем за скорейшее начало переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами на основе международного права и при соблюдении компетенции Совета Безопасности ООН. Призываем проявлять сдержанность и исходить из приоритета поддержания мира», – говорится в заявлении.

МИД: Беларусь выражает глубокую озабоченность проведенным КНДР испытанием термоядерной бомбы

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