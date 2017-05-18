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МИД Беларуси начал аккредитовывать журналистов на сессию ПА ОБСЕ в Минске

18.05.2017 - 13:41

Новости Беларуси. МИД Беларуси начал аккредитацию журналистов на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Она пройдет в белорусской столице с 5 по 9 июля. Мероприятие станет одним из наиболее крупных международных встреч в Беларуси в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Традиционно заседания сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ широко освещаются в СМИ. Уже сейчас журналисты могут обращаться в МИД для получения аккредитации на мероприятие. Вся необходимая для этого информация доступна на сайте нашего ведомства. МИД Беларуси совместно с международным секретариатом Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет делать все возможное для обеспечения комфортных условий работы представителей иностранных и отечественных СМИ в ходе сессии Парламентской ассамблеи.

МИД Беларуси начал аккредитовывать журналистов на сессию ПА ОБСЕ в Минске

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