МИД Беларуси о скандале в Бресте: грубейшее нарушение обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма
Новости Беларуси. В МИД Беларуси 9 марта жестко отреагировали на инцидент в одной из школ Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за нарушения Венской конвенции польский консул будет выслан из страны.
Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:
Сегодня в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войтеховский. В ходе состоявшейся встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Республики Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном дню «проклятых солдат».
В этом вопросе мы принципиальны и последовательны. Наша позиция неоднократно доводилась, в том числе публично и официально, в отношении «проклятых солдат» и типичных их представителей, таких как, например, банда Бурого. Эта позиция будет и далее оставаться неизменной. Для нас абсолютно неприемлемы героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшее нарушение обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма.
Безусловно, белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. То же самое делают и наши дипломаты за рубежом. Но в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, равно как и реабилитация нацизма, являются уголовным преступлением.
Участием в указанном выше мероприятии официальный польский представитель грубо нарушил белорусское законодательство и таким образом нормы международного права, в частности Венскую конвенцию о консульских сношениях. В связи с этим сегодня польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте предложено покинуть территорию Республики Беларусь.
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Новости Беларуси. В МИД Беларуси 9 марта жестко отреагировали по поводу недавнего инцидента, когда в одной из польских школ Бреста группа подростков под руководством польской активистки и сотрудника Генконсульства Польши почтили память Ромуальда Райса, который в 1946-м сжег несколько белорусских деревень и убил 79 человек, преимущественно женщин, детей и стариков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На первый взгляд, обычное любительское видео с урока истории. Военно-патриотических акций у нас в стране тысячи, скажете вы. Вот только конкретно на этом занятии в брестской частной школе речь не о наших ветеранах и не об их подвигах. Это урок, посвященный дню памяти «проклятых солдат», и это уже не поддается никакой логике.
Понятно, что дети, которые участвовали в этом перфомансе, не осознавали до конца суть происходящего. Да и для чего они ходят в школу? Чтобы учиться. Вот только что им вбивают в головы?
Небольшая справка для тех, кто не совсем понимает, отчего столько внимания к якобы обычной школьной инсценировке. «Проклятые солдаты» – это польские бандиты-националисты, «боровшиеся с коммунистическим движением», и их предводитель Ромуальд Райс по прозвищу Бурый. В 1945-1946 годах они делали набеги на деревни и хутора с православными верующими и этническими белорусами. Убивали женщин, стариков и детей.
Клавдия Калужинская, очевидец (Польша):
Невинной, невинной кровью он запятнал себя. Он душегуб, убийца, совершивший геноцид, и все на этом. Его нельзя назвать героем. Какой он герой? Убийца, невинной кровью запятнал польский мундир.
Но вот парадокс: в наши дни «проклятые солдаты» где-то и почему-то превратились в национальных героев. А День памяти вооруженного антисоветского подполья отмечается в Польше на высшем уровне.
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Но вернемся к кадрам из белорусского Бреста. Мужчина в костюме – сотрудник польской дипмиссии Ежи Тимофеюк. Здесь же и директор школы – руководитель Форума польских локальных инициатив. А вот в учебном классе – белорусские школьники, которые живут и учатся на родной земле. Так можем ли мы молчать, когда наших детей заставляют прославлять геноцид?
МИД Беларуси о скандале в Бресте: грубейшее нарушение обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма
Позиция официального Минска неизменна: белорусы не допустят героизации нацизма и продолжат борьбу с экстремизмом. Об этом неоднократно говорил и глава государства. А потому наша общая задача – не просто помнить, но еще и противостоять попыткам переписать историю.
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