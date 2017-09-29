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МИД Беларуси рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры осторожности на Бали из-за активности вулкана Агунг

29.09.2017 - 13:57

Новости Беларуси. МИД Беларуси рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры осторожности при посещении Индонезии, в особенности, Бали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выезжать в центральные и северо-восточные регионы острова крайне опасно из-за активности вулкана Агунг, извержение которого может начаться в любой момент. На сегодня, 29 сентября, из опасной зоны уже эвакуировано 135 тысяч человек. Для них организованы временные пункты пребывания. В случае извержения пепел и ядовитые газы могут распространиться на расстояние 30 километров от кратера.

МИД Беларуси рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры осторожности на Бали из-за активности вулкана Агунг

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