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МИД Беларуси: «Среди пострадавших в результате крушения поезда в Барселоне белорусов нет»

28.07.2017 - 16:47

Новости Беларуси. Белорусов среди пострадавших в результате крушения поезда в Барселоне нет. Информация об этом размещена в официальном твиттер-аккаунте МИД нашей страны. Посольство Беларуси в Испании продолжают следить за ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем на месте происшествия не прекращают работу специалисты. Они пытаются попасть в кабину управления для выяснения точных причин катастрофы.

Этим утром состав на огромной скорости врезался в платформу. Медицинская помощь потребовалась более 50 пассажирам. Стало известно, что поезд вовремя проходил все технические проверки, а управлял им опытный машинист.

МИД Беларуси: «Среди пострадавших в результате крушения поезда в Барселоне белорусов нет»

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