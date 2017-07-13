новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

МИД Беларуси: учения «Запад-2017» носят оборонительный характер и направлены на укрепление военной безопасности

13.07.2017 - 14:05

Новости Беларуси. Учения «Запад-2017» носят плановый характер и не несут кому-либо угрозы. Об этом сообщили в МИД нашей страны.

Беларусь направляет приглашения представителям зарубежных стран и международных организаций для наблюдения за маневрами. Между тем, эта мера носит инициативный характер и основана на принципах открытости. За активной фазой учений смогут следить представители ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Учения «Запад-2017» носят исключительно оборонительный характер и направлены исключительно на укрепление военной безопасности Союзного государства.

Еще в конце 2016 года мы официально уведомили все государства – участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о предстоящих учениях, как это и предусмотрено нашими обязательству по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Совместные с Россией стратегические учения «Запад-2017» пройдут в середине сентября на территории двух стран. В них примут участие до 13 тысяч военнослужащих.  

МИД Беларуси: учения «Запад-2017» носят оборонительный характер и направлены на укрепление военной безопасности

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Совместную антитеррористическую тренировку проводит белорусский и китайский спецназ в Минске
Совместную антитеррористическую тренировку проводит белорусский и китайский спецназ в Минске
Международные учения ВВС стартуют в Литве
Международные учения ВВС стартуют в Литве
В национальном аэропорту «Минск» обезвредили террористов: учения КГБ
В национальном аэропорту «Минск» обезвредили террористов: учения КГБ
«Славянское братство – 2017»: антитеррористическую операцию на гидроузле провели в Бресте
«Славянское братство – 2017»: антитеррористическую операцию на гидроузле провели в Бресте
«Высаживаются и захватывают площадку»: активная фаза тактического учения «Славянское братство-2017» начинается 12 июня
«Высаживаются и захватывают площадку»: активная фаза тактического учения «Славянское братство-2017» начинается 12 июня
Отработка действий по борьбе с терроризмом: совместные тактические учения Беларуси. Сербии и России проходят под Брестом
Отработка действий по борьбе с терроризмом: совместные тактические учения Беларуси. Сербии и России проходят под Брестом
Сотрудники ОМОНа 2 мая держали экзамен на право ношения черного берета
Сотрудники ОМОНа 2 мая держали экзамен на право ношения черного берета
Традиционная телефония и закрытая видеоконференцсвязь: как прошёл проверку 14-й отдельный полк правительственной связи КГБ?
Обеспечить бесперебойной секретной телефонной связью высшее руководство страны: как прошёл проверку 14-й отдельный полк правительственной связи КГБ?
Все новости по теме Военные учения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru