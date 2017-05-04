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МИД о ситуации с белорусскими хоккеистами во Франции: белорусская сторона требует провести расследование и принести извинения

04.05.2017 - 16:44

Новости Беларуси. Министерство иностранных дел Беларуси требует у французской стороны провести расследование инцидента с нашими хоккеистами в Париже и представить разъяснения. Кроме того, наши дипломаты ждут официальных извинений в связи с досмотром команды на железнодорожном вокзале.

Накануне вечером в Париже, куда сборная прибыла для участия в чемпионате мира, хоккеистов обыскала полиция. Были досмотрены личные вещи, у врачей проверили все медпрепараты. Процедура заняла около 20 минут. После того как правоохранителям не удалось ничего найти, команду отпустили. Этим утром во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
На встрече с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко ему был заявлен решительный протест. Белорусская сторона потребовала провести расследование данного инцидента, представить разъяснения и принести извинения. А также предпринять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Напомним, что это не первый инцидент с обыском белорусских спортсменов на территории Франции. В апреле прошлого года участники сборной по гребле на байдарках и каноэ тоже подверглись тщательному обыску – у спортсменов искали мельдоний.

МИД о ситуации с белорусскими хоккеистами во Франции: белорусская сторона требует провести расследование и принести извинения

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