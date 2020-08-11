МИД призывает зарубежных партнёров без эмоций разобраться в происходящем в Беларуси
Новости Беларуси. МИД Беларуси призывал зарубежных партнеров объективно и без эмоций разобраться в происходящих в нашей стране событиях, не делая поспешных заявлений. Беларусь готова к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми заинтересованными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Готова представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа. К слову, о подобных фактах белорусская сторона сообщала еще до выборной кампании и обращалась за содействием, неоднократно предлагая партнерам вместе разобраться в происходящем.
Сегодня МИД Беларуси призывает зарубежных коллег к взвешенному анализу и учету всех позиций. Если информация будет всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране, она точно будет более полной и профессиональной.
Вадим Боровик: мировая политика строится так, что даже партнёрам выгодно использовать слабость
Новости Беларуси. Когда какие-то политические силы внутри страны ослабляют национальное единство, то это напрямую угрожает суверенитету. Такое мнение в программе Новости «24 часа» высказал политический аналитик Вадим Боровик.
Вадим Боровик, политический аналитик:
Как строится мировая политика? Всегда партнеров – и мы даже в этом их не обвиняем – им всегда выгодно использовать слабость. Вот если ослаблена экономическая составляющая государства, если социально-политическая нестабильность имеет место, то уже партнер готов зачастую к подписанию не самых выгодных соглашений для страны. Зачастую вынуждены идти на какие-то политические уступки. И поэтому когда какие-то политические силы внутри страны ослабляют вот это единство национальное, то в последующем это угрожает напрямую суверенитету.
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