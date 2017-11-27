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МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали

27.11.2017 - 20:43

Новости Беларуси. МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А также связаться с туроператарами, чтобы согласовать дальнейшие действия.

Напоминаем, предыдущее извержение Агунга произошло в 1963 году. Оно было признано одним из самых разрушительных за всю историю Индонезии. Стихия тогда унесла жизни более 1000 человек, сотни получили серьезные травмы, десятки тысяч остались без крова.

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МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали

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