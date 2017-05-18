новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

МИД: у нас действует собственное белорусско-украинское соглашение о порядке безвизового пересечения государственной границы

18.05.2017 - 16:52

Новости Беларуси. Введение безвизового въезда в Евросоюз для граждан Украины никак не отразится на белорусах, которые желают посетить соседнее государство. Об этом 18 мая сообщили в МИД нашей страны. На пересечении общей белорусско-украинской границы никаких дополнительных проверочных мероприятий в связи с этим вводиться не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
У нас действует собственное белорусско-украинское соглашение о порядке безвизового пересечения государственной границы. Не вижу здесь возможных последствий для граждан Беларуси с точки зрения возникновения каких-то дополнительных препятствий с украинской стороны.

Напомним, уже с 11 июня украинцы могут отправиться в Европу на 90 дней без визы. Им потребуется лишь биометрический паспорт. Соответствующий документ подписали в Страсбурге накануне.

МИД: у нас действует собственное белорусско-украинское соглашение о порядке безвизового пересечения государственной границы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как отразится на белорусах безвизовый режим Украины с ЕС?
Как отразится на белорусах безвизовый режим Украины с ЕС?
Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины, но разрешение на работу не предоставил
Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины, но разрешение на работу не предоставил
Сопереживаем, людям нужно помогать обязательно: белорусы о гуманитарной помощи Украине
Сопереживаем, людям нужно помогать обязательно: белорусы о гуманитарной помощи Украине
Киев
Предметы первой необходимости и продукты: Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине
Александр Лукашенко и Петр Порошенко
Встреча президентов Беларуси и Украины: о трагедии Чернобыля, помощи пострадавшим, экономике и политике
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко: вместе за ядерную, региональную и экономическую безопасность
Петр Порошенко: демаркация белорусско-украинской границы будет завершена в ближайшее время
Петр Порошенко: демаркация белорусско-украинской границы будет завершена в ближайшее время
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
«Беларусь будет работать только во имя мира в Украине». СМИ и эксперты обсуждают встречу Александра Лукашенко и Петра Порошенко
Все новости по теме Беларусь-Украина
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru