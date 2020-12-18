МИД: в чём провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции?
Новости Беларуси. Беларусь подготовила ответные меры на новые санкции Европейского союза. Об этом заявили в МИД, комментируя решение Совета ЕС об утверждении третьего пакета ограничений против Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страна предпримет адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. «Всем будет оказано содействие. Ведь принятые решения в ряде случаев не то что абсурдны, а просто дискредитируют здравый смысл. В чем провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции? – отметил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства. – Ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны».
Путин во время большой пресс-конференции высказался о ситуации в Беларуси: мы видим поддержку оппозиции из-за границы
Новости Беларуси. Вмешательство извне в ситуацию в Беларуси налицо. Об этом 17 декабря заявил президент России на большой пресс-конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Путин отметил, что оппозицию из-за границы поддерживают информационно, политически и финансово. И нужно дать белорусскому народу самостоятельно разобраться в ситуации.
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Президент Лукашенко высказался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что надо делать это в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию – посмотрим, как это будет все происходить.
Здесь хотелось только добиться одного – я уже об этом тоже так или иначе упомянул – без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас: к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается.
Президент России не первый раз призывает дать возможность белорусам самим разобраться в своих вопросах.