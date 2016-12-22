новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

МИД выразил протест в связи с высказываниями о Беларуси директора Российского института стратегических исследований

22.12.2016 - 19:37

Новости Беларуси. МИД Беларуси выразил протест в связи с некорректными высказываниями в адрес Беларуси директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова.

22 декабря во внешнеполитическое ведомство вызвали советника-посланника посольства России в нашей стране. В ходе встречи дипломату заявлен протест. В Министерстве иностранных дел заявления Решетникова считают необоснованными по сути и неприемлемыми по форме.

Кроме того, подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

МИД выразил протест в связи с высказываниями о Беларуси директора Российского института стратегических исследований

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Советский район подписал соглашение о дружбе с Клинским Московской области
Советский район подписал соглашение о дружбе с Клинским Московской области
Главе Россельхознадзора следовало бы воздержаться от высказываний о качестве белорусских продуктов
Суриков: главе Россельхознадзора Данкверту будет сделано замечание
Сергей Левченко – о перспективах сотрудничества Иркутской области и Беларуси
Сергей Левченко – о перспективах сотрудничества Иркутской области и Беларуси
Экономист о газовом вопросе: на 2017 год нужно выторговать Беларуси хорошие преференции
Экономист о газовом вопросе: на 2017 год нужно выторговать Беларуси хорошие преференции
Александр Лукашенко заверил, что Внешэкономбанк получит поддержку Беларуси при соблюдении всех договорённостей
Александр Лукашенко заверил, что Внешэкономбанк получит поддержку Беларуси при соблюдении всех договорённостей
Беларусь внесла авансовый платеж за российский газ
Беларусь внесла авансовый платеж за российский газ
Андрей Кобяков распорядился создать проектный офис для работы с банками группы ВЭБ
Андрей Кобяков распорядился создать проектный офис для работы с банками группы ВЭБ
Александр Лукашенко встретился с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко
Александр Лукашенко: рост товарооборота с Иркутской областью – это рост товарооборота с Россией
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru