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Мифы о гриппе: 8 важных вопросов

09.10.2017 - 20:14

Новости Беларуси. Эффективны или нет распространённые рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ, рассказали в программе «Теледоктор».

Нина Богданова, СТВ:
Маска.

Гражина Яковец, участковый врач-терапевт УЗ «2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. Минска»:
Да, это – как средство защиты.

Нина Богданова:
Оксолиновая мазь в нос?

Гражина Яковец:
Она не помогает, но и хуже не делает.

Нина Богданова:
А зачем тогда ей мазать?

Гражина Яковец:
Нет доказательной базы по использованию оксолиновой мази.

Нина Богданова:
Жевать лук, чеснок, вешать его на верёвочку детям?

Гражина Яковец:
Вешать на верёвочку – думаю, смешно.

А в рацион питания – ради Бога.

Нина Богданова:
Гомеопатические пилюли?

Гражина Яковец:
Нет. Я в них не верю.

Нина Богданова:
Витамины?

Гражина Яковец:
Да, конечно.

Нина Богданова:
Лимоны?

Гражина Яковец:
Тоже да.

Нина Богданова:
Укутаться потеплее?

Гражина Яковец:
Да, чтобы избегать переохлаждения.

Нина Богданова:
Мыть руки, придя домой?

Гражина Яковец:
Обязательно.  

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