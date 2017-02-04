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Миграционный кризис и отношения с США: неофициальный саммит глав государств и правительств Евросоюза прошёл на Мальте

04.02.2017 - 21:16

Новости Мальты. Первый в 2017 году неофициальный саммит глав государств и правительств Евросоюза прошёл на Мальте.

Его основными темами стали миграционный кризис и будущее союза после предстоящего выхода из него Великобритании.

Однако самой остро-обсуждаемой темой оказались  отношения с США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

По итогам заседания была подписана Мальтийская декларация, которая включает увеличение помощи Ливии в первую очередь на укрепление береговой охраны и создание лагерей для беженцев, а кроме этого финансовую поддержку тех мигрантов, кто принял решение добровольно вернуться на родину, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Миграционный кризис и отношения с США: неофициальный саммит глав государств и правительств Евросоюза прошёл на Мальте

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