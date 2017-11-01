Михаил Цейтин рассказал, каким студентом был Александр Медведь

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» проректор по учебно-спортивной работе БГУФК Владимир Владимирович Коваленя и заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики – Михаил Ильич Цейтин.

У вас заканчивали обучение очень многие наши выдающиеся спортсмены, даже нынешние звезды – Виктория Азаренко, другие. Им делались поблажки при зачете, экзамене?

Владимир Коваленя, проректор по учебно-спортивной работе БГУФК:

Есть определенный стереотип, что это звезда, имя. Этих людей отличает то, что они очень четко сосредоточены на своей работе, на своей спортивной карьере и на результате любой своей деятельности. То, что дает университет, их практическая деятельность дополняет. И в целом каких-то поблажек не нужно.

Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики:

Саша Медведь, когда учился у меня, когда он уже был чемпион мира, уезжая на сборы, пришел ко мне взять задание по гимнастике, какое надо готовить для зачета.

Владимир Коваленя:

Зачет включает в себя и практическую составляющую, и теоретическую. Вопросы, задания, комплексы упражнений – и на снарядах, и вольные упражнения – нужно освоить. Это осваивают и сегодня все студенты нашего университета. Гимнастические, общеразвивающие упражнения, направленные на гармоничное развитие всех мышечных групп, они используются во всех видах спорта. Это база культуры движения, которая формируется средствами сложнокоординационных видов спорта и гимнастики.

Михаил Цейтин:

В 82-м году, когда футболисты наши стали чемпионами союза, никто не отрицает, что им очень помогла акробатика.