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Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко обсудили детали подготовки IV форума регионов

27.03.2017 - 13:49

Новости Беларуси. Беларусь и Россия готовятся к IV форуму регионов. Он пройдет в конце июне в Москве. Детали подготовки обсудили 27 марта в Санкт-Петербурге главы Верхних палат белорусского и российского Парламентов Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко.

Тема предстоящей встречи – развитие регионов в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества. Предыдущий форум проходил в Минске и стал самым масштабным по количеству представленных компаний и предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко обсудили детали подготовки IV форума регионов

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