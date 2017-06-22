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Михаил Мясникович: на каждом Форуме мы прирастаем на 250-300 млн экспорта

22.06.2017 - 17:24

Новости Беларуси. Сразу несколько новинок белорусского электротранспорта, наши космические аппараты, зеленые технологии, а также уникальные разработки в сфере медицины – все это мы представим на специализированной выставке IV Форума регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программу мероприятия 22 июня обсудили в Совете Республики.

Около 60 отечественных организаций смогут познакомить посетителей со своей продукцией. Всего же, предполагается, участие в этой встрече примут около шестисот человек.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы достаточно эффективно используем возможности российских регионов для расширения торгово-экономических, инвестиционных и других форм сотрудничества. Наше торгово-экономическое сотрудничество во многом определяется наработкой тех контактов, которые обеспечиваются на региональном уровне. Мы на каждом форуме прирастаем фактически на 250-300, а то и более миллионов экспорта

На Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет 29-30 июня, запланирован и ряд встреч. В том числе и на самом высоком уровне. Предполагается заключение контрактов на 400 миллионов долларов.

Михаил Мясникович: на каждом Форуме мы прирастаем на 250-300 млн экспорта

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