Михаил Орда: санкции против предприятий – это фактически экономическая война против простых белорусов
Новости Беларуси. Санкции против предприятий – это фактически экономическая война против простых белорусов. Такое мнение 29 января высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, введенные Евросоюзом санкции возмутили работников предприятий. На защиту интересов трудящихся встали профсоюзы. На этой неделе было опубликовано коллективное открытое письмо о несогласии работников с экономическими санкциями. Буквально за три дня количество подписей достигло свыше миллиона.
Также белорусская сторона направила обращение с жалобой на действия Евросоюза в Совет по правам человека ООН.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы видим, что это фактически экономическая война против простых белорусов. И те, кто этому подыгрывает, и те, кто этому помогает, должны четко понимать, должны четко себе давать отчет, что они наносят вред стране и трудящимся. И, конечно, в этой ситуации мы, профсоюзы, не можем бездействовать и молчать. 26 января было подготовлено коллективное письмо от трудящихся нашей страны против санкций Евросоюза. Только за три дня 1 миллион 113 тысяч человек поддержали это письмо. Мы сейчас обобщаем списки и намерены в ближайшее время направить это письмо в адрес Совета Европы, в Евросоюз, чтобы напомнить европейским чиновникам, что никто, в том числе и Евросоюз, не имеет права лишать людей работы и заработной платы.
Позицию Федерации профсоюзов Беларуси поддерживают и зарубежные коллеги. Заявление о недопустимости санкционной политики и ограничения права на труд уже приняли более десятка крупнейших международных объединений СНГ и Европы. Соответствующие письма о солидарности и поддержке работников белорусских предприятий поступают в адрес Федерации профсоюзов Беларуси.
Работники предприятий Беларуси об экономических санкциях: это нарушение прав десятков тысяч людей
Новости Беларуси. Введение экономических санкций – это не что иное, как экономический шантаж и нарушение прав десятков тысяч людей. С таким обращением к Международной организации труда, участникам международного профсоюзного движения, рабочим и нанимателям других стран обратились работники белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свою позицию трудящиеся Беларуси выразили в коллективном открытом письме.
Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран. Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей? Кроме того, санкции направлены на сокращение поступлений в бюджет. В итоге мы можем остаться без пенсий, пособий, образования и здравоохранения, которые в нашей стране финансируются из бюджета.
В Федерации профсоюзов Беларуси отметили: с 26 января под обращением свою подпись может поставить каждый, кто заинтересован в том, чтобы сохранить экономику Беларуси, стабильную заработную плату и социальные гарантии для людей.