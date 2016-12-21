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Михаил Русый: на этой неделе с многих предприятий ограничения на поставку мясомолочных продуктов в Россию будут сняты

21.12.2016 - 13:45

Новости Беларуси. Ограничения на поставку белорусских мясомолочных продуктов в Россию для некоторых предприятий будут сняты уже на этой неделе. Об этом 21 декабря в Овальном зале парламента заявил Михаил Русый.

Для оперативного решения вопроса в Российской Федерации сейчас работает группа наших специалистов. К слову, в российские следственные органы белорусская сторона уже передала десятки материалов о случаях подделок белорусской продукции, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Работа ведется. Другой вопрос: где жестко, а где более-менее. Я думаю, что буквально на этой неделе с многих предприятий, на который наложены эти ограничения, они будут сняты. Ведется постоянна работа. Есть надумано, есть документально, но основная масса надумана. По фальсификациям. Мы по телевидению видим, показали ряд фактов, где идет фальсификация. Предприятия здесь ни при чем. В этом должна возрастать роль Евразийской экономической комиссии, должен быт третейский судья.

Вместе с тем, как подчеркнул вице-премьер, существующие разногласия не стали барьером для увеличения продаж. Так, экспортные поставки молочки увеличились на 4%, мясной продукции – на 8%.

При этом Михаил Русый пообещал и впредь отстаивать интересы белорусских производителей, в том числе переработчиков сельхозпродукции.

Михаил Русый: на этой неделе с многих предприятий ограничения на поставку мясомолочных продуктов в Россию будут сняты

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