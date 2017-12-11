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Михаил Саакашвили доставлен в Печерский суд Киева

11.12.2017 - 14:14

Новости Украины. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили доставлен в Печерский суд Киева. До полного окончания разбирательства прокуратура требует для политика круглосуточного домашнего ареста, адвокаты – полного освобождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саакашвили обвиняется в содействии преступным организациям. У стен суда уже собираются сторонники лидера движения новых сил. Ранее в изоляторе бывший высокопоставленный чиновник объявил бессрочную голодовку. Также накануне в Киеве прошел марш в его поддержку.

Михаил Саакашвили доставлен в Печерский суд Киева

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