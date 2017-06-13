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Михаил Смирнов: «Я невероятно благодарен Петросяну. Если бы не он, я бы, вообще, из театра ушёл»

13.06.2017 - 21:50

Михаил Смирнов, актёр, режиссёр театра, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Смирнов, актёр, режиссёр театра, заслуженный артист Российской Федерации:
Я невероятно благодарен Петросяну. Если бы не Петросян, я бы, вообще, из театра ушёл, скорее всего. Потому что я могу заниматься чем угодно, вплоть до биржевой деятельности. Я занимался рекламой огромное количество лет, и у меня призы всероссийских фестивалей рекламы и международных.

Но просто Петросян мне дал возможность делать, вообще, всё, что я хочу.

У меня полный карт-бланш. У него только одно условие: чтобы это имело успех у зрителей, и чтобы за это ему не было стыдно. Успех у зрителей, и чтобы он не чувствовал неловкости за артиста, который сам себя подставляет на сцене. У него очень хорошее качество – он не даёт артистам подставляться. Если ты что-то неудачно сделал, он ни в жизни это в эфир не выпустит.

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