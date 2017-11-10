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Михаил Задорнов на сцене и за кулисами: каким запомнят известного сатирика

10.11.2017 - 13:18

Новости России. 10 ноября стало известно, что на 70-м году ушел из жизни писатель-сатирик Михаил Задорнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние годы артист боролся с тяжелой болезнью. Он проходил курс лечения от рака.

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Но предпринятые врачами меры не принесли результата, и этой осенью Михаил Задорнов сообщил, что намерен отказаться от дальнейшего лечения, чтобы побыть в кругу родных.

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Широкую известность писатель приобрел как автор сатирических монологов, с которыми он много выступал на телевидении.

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Михаил Задорнов на сцене и за кулисами: каким запомнят известного сатирика

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