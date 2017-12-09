﻿ Михаила Саакашвили задержали: политик в СИЗО объявил голодовку | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Михаила Саакашвили задержали: политик в СИЗО объявил голодовку

09.12.2017 - 13:03

Новости Украины. 8 декабря был задержан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Политик не оказывал сопротивления при задержании. Сейчас он находится в следственном изоляторе СБУ. Мера пресечения Саакашвили станет известна в течение 3 суток. 

Адвокат отметил, что Саакашвили отвергает все обвинения в свой адрес. В знак протеста политик начал бессрочную голодовку. 

Почти целую неделю в Киеве проходили стычки между сторонниками Саакашвили и правоохранителями. Саакашвили отказался добровольно идти в прокуратуру. Что происходило на улицах Киева (подробности здесь).

Михаил Саакашвили

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мартин Шульц призвал создать Соединенные Штаты Европы
Мартин Шульц призвал создать Соединенные Штаты Европы
Вотум недоверия не прошел, но премьер Польши Беата Шидло ушла в отставку
Вотум недоверия не прошел, но премьер Польши Беата Шидло ушла в отставку
Новый премьер-министр Чехии предлагает повысить пенсии
Новый премьер-министр Чехии предлагает повысить пенсии
Дональд Трамп
Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля
20 человек пострадали при столкновениях полиции и сторонников Саакашвили в Киеве
20 человек пострадали при столкновениях полиции и сторонников Саакашвили в Киеве
Саакашвили отказался добровольно идти в прокуратуру. Что происходит на улицах Киева
Саакашвили отказался добровольно идти в прокуратуру. Что происходит на улицах Киева
Михаил Саакашвили и его сторонники требуют у Верховной рады принять закон об импичменте
Михаил Саакашвили и его сторонники требуют у Верховной рады принять закон об импичменте
Опубликовано видео угрожающего спрыгнуть с крыши Саакашвили
Все новости по теме Международная политика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru