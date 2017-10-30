Итоги досрочных парламентских выборов в Исландии: как изменился расклад сил

Новости Исландии. В Исландии подводят итоги досрочных парламентских выборов. Правящая правоцентристская «Партия независимости» получила чуть более 25 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это обеспечило ей лишь 16 мест в парламенте, и это один из худших результатов в истории.

За правоцентристами следует «Лево-зеленое движение». Третьим идет «Социал-демократический альянс». Остальные партии набрали чисто символическое число голосов. Выборы не только ослабили правящую партию, но и