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Итоги досрочных парламентских выборов в Исландии: как изменился расклад сил

30.10.2017 - 10:29

Новости Исландии. В Исландии подводят итоги досрочных парламентских выборов. Правящая правоцентристская «Партия независимости» получила чуть более 25 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это обеспечило ей лишь 16 мест в парламенте, и это один из худших результатов в истории.

За правоцентристами следует «Лево-зеленое движение». Третьим идет «Социал-демократический альянс». Остальные партии набрали чисто символическое число голосов. Выборы не только ослабили правящую партию, но и

в целом не сильно способствовали успеху традиционных политических сил.

Итоги досрочных парламентских выборов в Исландии: как изменился расклад сил

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