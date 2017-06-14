новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Микроавтобус врезался в скутер на трассе Минск-Гродно: два человека в больнице

14.06.2017 - 16:14

Новости Беларуси. В Гродненской области микроавтобус врезался в скутер. Супруги – водитель и пассажир – двухколесного транспорта доставлены в больницу, женщина в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло на трассе Минск-Гродно. Груженый бус буквально подмял под себя мотороллер и протянул его несколько метров. От удара женщина вылетела с сиденья скутера и ударилась о лобовое стекло автомобиля. Жизнь ей спас шлем.

Откуда на пути микроавтобуса резко появился скутер, водитель авто сказать затрудняется. Проводится расследование дорожного инцидента.

Микроавтобус врезался в скутер на трассе Минск-Гродно: два человека в больнице

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Машина в канале и обгонявший автобус: в Индии произошло два крупных ДТП, в которых погибли 19 человек
Машина в канале и обгонявший автобус: в Индии произошло два крупных ДТП, в которых погибли 19 человек
В Болгарии микроавтобус с нелегальными мигрантами и 16-летним водителем врезался в дерево: погибли 10 человек
В Болгарии микроавтобус с нелегальными мигрантами и 16-летним водителем врезался в дерево: погибли 10 человек
В Индии автобус загорелся после столкновения с грузовиком: погибли 22 человека
В Индии автобус загорелся после столкновения с грузовиком: погибли 22 человека
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица попал в аварию в Сербии: что известно о ЧП
Грузовик и автобус со школьниками столкнулись во Франции: пострадали 20 человек
Грузовик и автобус со школьниками столкнулись во Франции: пострадали 20 человек
В Испании пьяный британский турист наехал на пешеходов
В Испании пьяный британский турист наехал на пешеходов
В турецкой провинции Анкара автобус вылетел с трассы: 8 человек погибли
В турецкой провинции Анкара автобус вылетел с трассы: 8 человек погибли
В Индии автобус из-за отвалившегося колеса рухнул в ущелье
В Индии автобус из-за отвалившегося колеса рухнул в ущелье
Все новости по теме Авария
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru