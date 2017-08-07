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Мила Кунис посетила родной город Черновцы вместе с Эштоном Катчером

07.08.2017 - 11:42

6 августа в украинских Черновцах можно было встретить голливудскую пару – Милу Кунис и Эштона Катчера. Супруги почти сутки провели в городе, который является родиной актрисы.

В Черновцы Мили и Эштон прилетели на частном самолете из Будапешта, где сейчас учувствуют в съемках нового фильма. Актеров встретил режиссер Сергей Скробун, который рассказывает, что «Миле и Эштону очень понравился город. Я заметил у них только один намек на плохие украинские дороги».

Фото: vk.com/milakunis

Напомним, что Черновцы являются родным городом Милы Кунис, которая в 1991 году вместе с семьей эмигрировала в Лос-Анджелес. Это был первый визит актрисы на родину за 26 лет. Мила показала супруга дом, в котором жила до переезда, и просила всех окружающих говорить с ней только на русском. «Я дома, и я хочу разговаривать на родном языке», — заявила актриса.

Мила осталась довольно визитом в Черновцы и рассказала, что была бы не против сняться в украинском фильме.

vk.com/milakunis
Фото. vk.com/milakunis
vk.com/milakunis
Фото. vk.com/milakunis
vk.com/milakunis
Фото. vk.com/milakunis
vk.com/milakunis
Фото. vk.com/milakunis
vk.com/milakunis
Фото. vk.com/milakunis
vk.com/milakunis
Фото. vk.com/milakunis
vk.com/milakunis
Фото. vk.com/milakunis
vk.com/milakunis
Фото. vk.com/milakunis
vk.com/milakunis
Фото. vk.com/milakunis

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